Силовые структуры
13:53, 14 сентября 2025Силовые структуры

В российском городе мигранты напали на сотрудника ГИБДД

В Москве арестовали двух мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве арестовали двух мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, в столице двое мигрантов пытались помешать работе сотрудников дорожной инспекции при эвакуации автомобиля и напали на него. В результате пострадавший получил различные телесные повреждения.

В отношении нападавших избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что двое россиян напали на пытавшегося разнять драку полицейского.

