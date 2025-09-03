Двое россиян напали на пытавшегося разнять драку полицейского

В Башкирии осудили двух мужчин за нападение на сотрудника полиции

В Башкирии осудили двух мужчин за нападение на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

Как установил суд, 1 июня 2024 года рядом с одним из заведений в поселке Приютово между фигурантами и компанией молодых людей произошел конфликт, который перерос в драку. Находившийся рядом сотрудник уголовного розыска принял меры для пресечения правонарушения. В ответ на его действия осужденные нанесли сотруднику полиции множественные удары ногами и руками, после чего пришли к месту проживания полицейского и стали высказывать угрозы в его адрес, а затем снова избили.

Суд приговорил одного из фигурантов к пяти годам колонии общего режима, а второго к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно.

