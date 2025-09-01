Силовые структуры
Россиянин с вилами напал на сотрудников полиции

В Белгородской области осудят мужчину, напавшего с вилами на полицейского
Фото: alicja neumiler / Shutterstock / Fotodom

В Белгородской области осудят мужчину, напавшего с вилами на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Россиянин обвиняется по статьям 318 («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и 139 («Незаконное проникновение в жилище») УК РФ.

По данным следствия, вечером 18 июля между жителем региона и его знакомой произошла ссора, после которой она зашла в один из частных домов в селе Поповка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения последовал за ней и зашел в дом против воли владельцев. После этого хозяева домовладения обратились в правоохранительные органы и сообщили о проникновении в жилище. Россиянин скрылся до прибытия сотрудников полиции, но был обнаружен у себя дома.

Полицейские попросили его проследовать в отдел в связи с обращением граждан. Мужчина отказался подчиниться и схватил вилы, которыми нанес сотруднику полиции телесные повреждения. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что случайно попавшая в российского полицейского пуля стала причиной возбуждения дела.

