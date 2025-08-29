Случайно попавшая в российского полицейского пуля стала причиной возбуждения дела

В Махачкале возбудили дело после гибели силовика во время погони со стрельбой

Следователи возбудили уголовное дело после погони со стрельбой за лихачом в Махачкале, в результате которой погиб полицейский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану.

Дело возбуждено по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти УК РФ») УК РФ.

По версии следствия, все произошло 28 августа. Водитель Toyota Camry проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции, наехал на полицейского и попытался скрыться. Началась погоня. В ходе погони инспектор ДПС открыл огонь по машине нарушителя, но пуля срикошетила и случайно попала в голову участкового.

Полицейский был не при исполнении и находился в личном автомобиле. Он не выжил.

Водителя-нарушителя смогли задержать, его доставили на допрос.

