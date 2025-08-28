Российский полицейский погиб в ходе погони за лихачом

В Махачкале во время погони в полицейского попала случайная пуля

В Махачкале во время погони за лихачом в полицейского попала случайная пуля, страж порядка погиб. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла на улице Примакова. Водитель Toyota Camry проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции и попытался скрыться. Началась погоня.

Стражи порядка открыли огонь по колесам. В результате одна из пуль срикошетила и попала в голову участкового. Полицейский погиб на месте.

Сначала водителю-нарушителю удалось скрыться, однако позднее его задержали и доставили на допрос.

