Силовые структуры
22:45, 28 августа 2025Силовые структуры

Российский полицейский погиб в ходе погони за лихачом

В Махачкале во время погони в полицейского попала случайная пуля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В Махачкале во время погони за лихачом в полицейского попала случайная пуля, страж порядка погиб. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла на улице Примакова. Водитель Toyota Camry проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции и попытался скрыться. Началась погоня.

Стражи порядка открыли огонь по колесам. В результате одна из пуль срикошетила и попала в голову участкового. Полицейский погиб на месте.

Сначала водителю-нарушителю удалось скрыться, однако позднее его задержали и доставили на допрос.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге и Тобольске обнаружили двух сотрудников полиции без признаков жизни.

    Все новости