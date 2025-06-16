Два полицейских погибли в разных регионах России при невыясненных обстоятельствах

В Екатеринбурге и Тобольске обнаружили мертвыми двух полицейских

В Екатеринбурге и Тобольске обнаружили двух сотрудников полиции без признаков жизни. Об этом сообщает издание URA.

По данным издания, утром 16 июня бывший начальник отдела полиции Владимир Пилюшенко был обнаружен у себя в квартире без признаков жизни. Он возглавлял отдел почти десять лет и в 2020 году ушел на пенсию. Рассматривается версия суицида.

Также в Тюменской области, как сообщает РБК, в служебном кабинете было обнаружено тело еще одного сотрудника полиции. По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что заместителя начальника ГУ ФСИН российского региона нашли без признаков жизни.