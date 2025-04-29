Заместителя начальника ГУ ФСИН российского региона нашли мертвым

Замначальника ГУ ФСИН Красноярского края совершил суицид в гараже

В Красноярске заместителя начальника краевого управления ФСИН нашли в гараже без признаков жизни. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, полковник внутренней службы Игорь Рожнев совершил суицид. Тело силовика обнаружила его дочь. Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту случившегося. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось о суициде начальника управления ГИБДД Нижегородской области полковника полиции Павла Ржевского. Его нашли в служебном кабинете, рядом с телом был наградной пистолет.