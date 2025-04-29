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11:19, 29 апреля 2025Силовые структуры

Заместителя начальника ГУ ФСИН российского региона нашли мертвым

Замначальника ГУ ФСИН Красноярского края совершил суицид в гараже
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГУФСИН России по Красноярскому краю

В Красноярске заместителя начальника краевого управления ФСИН нашли в гараже без признаков жизни. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, полковник внутренней службы Игорь Рожнев совершил суицид. Тело силовика обнаружила его дочь. Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту случившегося. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось о суициде начальника управления ГИБДД Нижегородской области полковника полиции Павла Ржевского. Его нашли в служебном кабинете, рядом с телом был наградной пистолет.

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