Россия
15:11, 5 февраля 2026Россия

В России десятиклассница не сдержала слез после разговора с бойцом СВО

Алан Босиков
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России десятиклассница не сдержала слез после разговора с бойцом специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».

Десятиклассница регулярно направляет письма в зону СВО. Не так давно в школу, где учится россиянка, поступил звонок от одного из бойцов. Девочку позвали к телефону не сразу. После разговора девочка раскрыла его содержание со слезами на глазах.

Солдат рассказал десятикласснице, что получил одно из ее писем. Налетевший порыв ветра вырвал письмо из рук бойца. Он отбежал в сторону, пытаясь поймать конверт. В это время группу, в которой он находился несколькими секундами ранее, накрыл украинский дрон. За исключением побежавшего за письмом военнослужащего никто не выжил.

Ранее стало известно о подарке школьника, который спас командира роты в зоне СВО. Речь идет о питбайке. С его помощью бойцу и его подчиненному удалось выжить. О том, какую пользу принесло транспортное средство, старшекласснику рассказал военнослужащий, приехавший в школу, чтобы пообщаться с детьми.

