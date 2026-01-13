Реклама

Россия
19:21, 13 января 2026Россия

Подарок российского школьника спас командира роты в зоне СВО

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подарок российского школьника спас командира роты в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

Перед этим десятиклассник передал для нужд спецоперации свой питбайк. Два года спустя в школу, где продолжает обучение подросток, пришли ветераны и действующие военнослужащие. Один из них вручил школьнику благодарственное письмо.

Боец с позывным Гюмри рассказал мальчику, что за год до их встречи подаренный питбайк спас командира роты — вероятно, офицера — с позывным Добрый. Он оказался сильно ранен, и для его эвакуации командиру направили бойца на питбайке. В результате обоим удалось выжить, при этом транспортное средство сгорело.

«Хочу пожать твою руку, сказать огромное спасибо родителям за воспитание, школе, где ты учишься. Я целый год мечтал о том, чтобы увидеться с тобой, и сегодня такой случай представился», — приводит пресс-служба слова бойца.

Ранее подарок ребенка спас жизнь другому бойцу спецоперации. Плюшевого тигренка солдату подарили в церкви. Вернувшись на фронт, он носил игрушку в кармане. Однажды, выронив талисман, боец наклонился за ним — это позволило ему избежать смерти.

