Замглавы департамента МЧС арестовали за взятку

Замглавы департамента МЧС Арабидзе арестовали за мошенничество и крупную взятку

Замглавы департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе арестовали. Его обвиняют в мошенничестве и получении крупной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он содержится в СИЗО, ходатайство о его аресте удовлетворил Басманный суд в декабре 2025 года», — уточнил собеседник агентства.

Вместе с ним под стражу заключили бывшего замдиректора этого же департамента Вадима Хасенова. Ему предъявлено аналогичное обвинение.

Обоим грозит до 15 лет лишения свободы, если их вину удастся доказать. Однако другие подробности дела следствие пока не раскрывает. По данным источника ТАСС, речь может идти о коррупции в Международной организации гражданской обороны.

Арабидзе и Хасенов обжаловали арест. Их жалобу Мосгорсуд должен рассмотреть 18 февраля.

