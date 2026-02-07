Реклама

Инспектор столичного аэропорта арестован за финансирование терроризма

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Суд в Москве арестовал инспектора одного из столичных аэропортов по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что по данной статье подозреваемому грозит вплоть до пожизненного заключения.

«Дал признательные и полные показания, сотрудничает со следствием», — говорится в материалах дела.

Обвиняемый пытался обжаловать свой арест, однако суд оставил в силе первоначальное решение.

Ранее в Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в финансировании терроризма. Фигурант перевел на нужды Вооруженных сил Украины 24 миллиона рублей в криптовалюте.

