Инспектор столичного аэропорта арестован за финансирование терроризма

Суд в Москве арестовал инспектора аэропорта за финансирование терроризма

Суд в Москве арестовал инспектора одного из столичных аэропортов по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что по данной статье подозреваемому грозит вплоть до пожизненного заключения.

«Дал признательные и полные показания, сотрудничает со следствием», — говорится в материалах дела.

Обвиняемый пытался обжаловать свой арест, однако суд оставил в силе первоначальное решение.

Ранее в Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в финансировании терроризма. Фигурант перевел на нужды Вооруженных сил Украины 24 миллиона рублей в криптовалюте.