Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:26, 6 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за перевод 24 миллионов рублей в криптовалюте

В Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в финансировании терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в финансировании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, в апреле 2025 года 26-летний мужчина собрал денежные средства в размере свыше 24 миллионов рублей и приобрел на них криптовалюту, после чего перевел деньги на криптокошелек, используемый подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства предназначались для совершения терактов и других преступлений на территории России.

Сотрудники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемого. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят необходимые следственные и оперативно-разыскные действия для установления всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению.

Ранее сообщалось, что подросток пострадал при пожаре на российской АЗС и стал фигурантом дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Важнейший покупатель российской нефти резко снизил ее закупки

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Момент удара беспилотника по России сняли на видео

    Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok