Подросток пострадал при пожаре на российской АЗС и стал фигурантом дела

Юноша, пострадавший при возгорании АЗС, подозревается в содействии терроризму

Подростка, который попал в больницу после возгорания колонки на автозаправочной станции (АЗС) в Санкт-Петербурге, заподозрили в терроризме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке Следственного комитета России.

По данным ведомства, все произошло накануне. Неизвестные позвонили 14-летнему юноше по телефону и вынудили его поджечь топливораздаточную колонку. Он согласился, но в результате пожара пострадал сам — мальчик получил ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Обстоятельства выясняются.

Ранее в Иваново молодой человек получил 19 лет колонии за серию поджогов.