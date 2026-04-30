15:34, 30 апреля 2026

Суд отклонил иск на ₽100 000 экс-сенатора Арашукова к ИК-6 за невыдачу продуктов
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Соль-Илецкий суд Оренбургской области рассмотрел иск бывшего сенатора Рауфа Арашукова к администрации ИК-6, известной как «Черный дельфин», где отбывают наказание пожизненно осужденные. Об этом сообщает РИА Новости.

Арашуков требовал компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за невыдачу заказанных им продуктов. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения его требования, ему отказано в полном объеме.

Арашуков также просил найти ему работу в колонии «Черный дельфин».

Экс-сенатора задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже его вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым — признали виновным в создании преступного сообщества, организации заказных расправ и масштабных хищениях. По решению суда оба получили пожизненный срок.

    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев рассказал молодежи о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    В России девочку не пустили на матч с желто-синим мячом на плакате

    Названы самые модные цвета одежды на лето

    В России указали на смену риторики Запада по Украине

    Трамп оценил вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года

    В Кремле назвали инструмент влияния на Зеленского

    Мошенники устроили поджог военторга в Подмосковье

    Актриса Миронова умерла в возрасте 55 лет

    В роскошной коллекции Порошенко нашли русский след

    Бывшему сенатору отказали в иске к российской колонии «Черный дельфин»

    Все новости
