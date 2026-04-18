Пожизненно осужденный бывший сенатор попросил работу

«112»: Экс-сенатор Арашуков попросил найти ему работу в колонии «Черный дельфин»

Бывший сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков попросил найти ему работу в колонии «Черный дельфин». Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на адвоката пожизненно осужденного политика Дмитрия Трубникова.

«Желания у Арашукова работать — хоть отбавляй. Просто отсутствует производственная необходимость в услугах Рауфа Раулевича», — отмечает издание.

Ранее Арашуков потребовал возместить ему моральный вред за невыдачу продуктов. Свои страдания он оценил в 100 тысяч рублей, бывший сенатор надеется взыскать эту сумму с исправительной колонии в Оренбургской области.

Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже его вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым — признали виновным в создании преступного сообщества, организации заказных убийств и масштабных хищениях. По решению суда оба получили пожизненный срок.