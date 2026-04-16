08:24, 16 апреля 2026Силовые структуры

Бывший сенатор-миллиардер пожаловался на невыдачу продуктов в колонии

Экс-сенатор Арашуков требует ₽100 тыс. за невыдачу продуктов в «Черном дельфине»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Reuters

Бывший сенатор Рауф Арашуков, который отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, потребовал возместить ему моральный вред за невыдачу продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, которые имеются в распоряжении агентства.

Свои моральные страдания Арашуков оценил в 100 тысяч рублей. Их он потребовал взыскать с исправительной колонии вместе с государственной пошлиной в размере 3000 рублей. Заседание по этому вопросу назначено на 23 апреля.

Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже его вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым — признали виновным в создании преступного сообщества, расправах и масштабных хищениях. По решению суда они оба получили пожизненный срок.

В январе 2026 года Рауф Арашуков попал на видео с улыбкой на лице в коридоре «Черного дельфина».

