Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

ГП: Арашуков предлагал сотруднику ФСИН 6 млн рублей за улучшение условий в ИК-6

Бывший сенатор Рауф Арашуков с улыбкой прошелся по коридору ИК-6, более известной как «Черный дельфин», где состоялся судебный процесс над ним по второму делу о попытке дачи взятки. Видео с осужденным предоставили «Ленте.ру» в Генпрокуратуре России.

На кадрах Арашуков в тюремной робе под конвоем заходит в зал судебного заседания. Он в клетке слушает приговор.

Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 120 миллионов рублей. Этот срок добавлен к пожизненному заключению, которое экс-сенатор отбывает по первому приговору. У него в доход государства конфискованы шесть миллионов рублей.

Суд установил, что в мае 2024 года Арашуков предложил сотруднику оренбургского управления ФСИН России взятку за непривлечение к дисциплинарной ответственности, ежемесячные свидания с семьей, неограниченное количество посылок и перевод к нему в камеру осужденного за террористическое преступление.

В августе и октябре 2024 года адвокат Арашукова спрятал в тайниках три миллиона рублей для подкупа, однако сотрудник ФСИН сообщил правоохранительным органам о поступившем ему от заключенного предложении. Деньги были изъяты. Арашукова привлекли к уголовной ответственности.

Свою вину он не признавал и добивался допроса в суде начальника колонии. Процесс проходил на территории исправительного учреждения.

Расследование в отношении адвоката продолжается.

Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Его арестовали вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, расправах и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обоих приговорили к пожизненному сроку.