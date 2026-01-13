Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:28, 13 января 2026Силовые структуры

Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

ГП: Арашуков предлагал сотруднику ФСИН 6 млн рублей за улучшение условий в ИК-6
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Бывший сенатор Рауф Арашуков с улыбкой прошелся по коридору ИК-6, более известной как «Черный дельфин», где состоялся судебный процесс над ним по второму делу о попытке дачи взятки. Видео с осужденным предоставили «Ленте.ру» в Генпрокуратуре России.

На кадрах Арашуков в тюремной робе под конвоем заходит в зал судебного заседания. Он в клетке слушает приговор.

Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 120 миллионов рублей. Этот срок добавлен к пожизненному заключению, которое экс-сенатор отбывает по первому приговору. У него в доход государства конфискованы шесть миллионов рублей.

Суд установил, что в мае 2024 года Арашуков предложил сотруднику оренбургского управления ФСИН России взятку за непривлечение к дисциплинарной ответственности, ежемесячные свидания с семьей, неограниченное количество посылок и перевод к нему в камеру осужденного за террористическое преступление.

В августе и октябре 2024 года адвокат Арашукова спрятал в тайниках три миллиона рублей для подкупа, однако сотрудник ФСИН сообщил правоохранительным органам о поступившем ему от заключенного предложении. Деньги были изъяты. Арашукова привлекли к уголовной ответственности.

Свою вину он не признавал и добивался допроса в суде начальника колонии. Процесс проходил на территории исправительного учреждения.

Расследование в отношении адвоката продолжается.

Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Его арестовали вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, расправах и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обоих приговорили к пожизненному сроку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Российские дроны вооружили новой миной с «Искрой»

    Стало известно о мощных ударах по приграничному городу Украины

    Подпольные казино в российском регионе заработали более 21,5 миллионов рублей

    В России указали на опасность попыток увязать темы украинского конфликта и Гренландии

    Глава Кузбасса рассказал о принятом после смерти детей в Новокузнецке решении

    Стали известны подробности о проверке анализов медперсонала роддома в Новокузнецке

    Названы самые популярные у россиян автомобили в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok