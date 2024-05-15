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16:04, 15 мая 2024Россия

Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных для водителей препаратов

Мурашко: список якобы запрещенных для водителей препаратов — предупредительный

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Список препаратов, якобы запрещенных для водителей, который ранее опубликовали в соцсетях, является предупредительным. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов», — пояснил министр здравоохранения.

По его словам, данный перечень носит предупредительный характер.

О публикации перечня рассказало издание Mash. «Сегодня Минздрав опубликовал список безрецептурных лекарств, после которых не рекомендуется садиться за руль. В нем 74 препарата. Большинство довольно популярные: "Супрастин", "Каритин", "Триалгин", "Спазмалгон", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Корвалол", "Фервекс" и еще 62 названия», — говорится в публикации.

Позднее список опубликовал депутат Госдумы Ярослав Нилов. При этом позднее в Минздраве заявили, что представленный перечень препаратов носит информационный характер. «В соцсетях публикуют список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем. Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение», — заверили в министерстве.

ЖЗЛ
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