Минздрав прокомментировал список якобы запрещенных для водителей препаратов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале список лекарств, после которых якобы нежелательно или запрещено управлять автомобилем. Однако в Минздраве позднее заверили, что перечень медикаментов носит информационный характер.

«По запросу Минздрав прислал перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено. (...) Лучше это знать, чтобы случайно из-за одной-единственной безобидной таблетки не лишиться права управления транспортным средством», — прокомментировал Нилов.

В опубликованном Ниловым списке приводятся сами лекарства, описана их форма выпуска и действие на организм. Утверждается, к примеру, что такие препараты как «Корвалол» или «Валосердин» относятся к снотворным и седативным средствам и оказывают выраженное влияние на ЦНС.

О публикации перечня рассказало издание Mash. «Сегодня Минздрав опубликовал список безрецептурных лекарств, после которых не рекомендуется садиться за руль. В нем 74 препарата. Большинство довольно популярные: "Супрастин", "Каритин", "Триалгин", "Спазмалгон", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Корвалол", "Фервекс" и ещё 62 названия», — говорится в публикации.

В посте Mash утверждается, что если избыточные составляющие этих препаратов найдут в крови водителя, его могут лишить водительского удостоверения и оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Минздрав России на фоне распространения этих сообщений заявил в своем официальном Telegram-канале, что представленный перечень препаратов носит информационный характер. «В соцсетях публикуют список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем. Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», — заверили в министерстве.

Вместе с тем в Минздраве указали, что ряд лекарственных препаратов действительно может оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем и садиться за руль после их приема настоятельно не рекомендуется.

Утверждения о том, что у водителей в России будут отбирать права и штрафовать за управление автомобилем после приема ряда популярных лекарств, распространились по соцсетям, их опубликовали СМИ. Многие издания вышли с опровержением Минздрава (1, 2, 3).

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