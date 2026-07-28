Глава МИД Италии уточнил позицию по вступлению Украины в ЕС

Глава МИД Италии Таяни: Украина не должна обойти балканские страны на пути в Евросоюз

Украина не должна обойти балканские страны на пути вступления в Евросоюз. Позицию Италии по членству Киева в европейском объединении уточнил глава итальянского МИД Антонио Таяни в ходе выступления на парламентской комиссии по иностранным делам и по обороне.

«Мы не можем позволить Украине получить преимущество, забыв при этом о странах Западных Балкан», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Рим по-прежнему поддерживает вступление Украины в европейское объединение при соблюдении необходимых для этого критериев.

Ранее глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери заявил, что Евросоюз отказался обсуждать ускоренное вступление Украины, поскольку Киев должен пройти предусмотренную процедуру реформ.