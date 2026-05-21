07:47, 21 мая 2026

Сексолог назвала три правила хорошего орального секса

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог, психолог Ольга Василенко назвала три неочевидных правила орального секса. Советы она опубликовала на странице в Instagram (принадлежащем компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Василенко, чтобы улучшить оральный секс, нужно постараться сделать так, чтобы в процессе пенис партнера чего-либо касался. «Приподнимите корень языка, сделайте так, чтобы он, например, головкой полового члена касался вашего неба, делайте прокручивающие движения», — проинструктировала сексолог.

«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
Во-вторых, она посоветовала во время орального секса внимательно наблюдать за реакцией партнера. Она объяснила, что учитывать индивидуальные предпочтения мужчины важнее, чем осваивать различные техники.

Сексолог также заверила, что для хорошего орального секса женщинам в принципе не нужно учиться специальным техникам, в том числе горловому минету, так как он может быть опасен для здоровья девушек. При этом Василенко уточнила, что рвотный рефлекс во время орального секса — это нормально.

Ранее сексолог Софи Роос рассказала, что иногда рвотный рефлекс становится слабее, если надавить на точку между большим и указательным пальцами. По ее словам, метод работает из-за того, что внимание отвлекается и нервная система расслабляется.

