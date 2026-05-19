ФХР подала апелляцию в CAS на отстранение России от международных турниров

Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ Международной федерации хоккея (IIHF) возвращать представителей страны на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Он отметил, что сначала ФХР оспаривала отстранение в дисциплинарном комитете IIHF. «Дисциплинарный комитет нам отказал, мы подали апелляцию в CAS», — добавил Курбатов.

В декабре 2025 года CAS удовлетворил апелляцию российской стороны на решение о недопуске лыжников на международные старты. После этого Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) начала присваивать спортсменам, их тренерам и техническому персоналу нейтральный статус.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. С того момента запрет неоднократно продлялся.