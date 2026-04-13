В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

Замглавы ОП Украины Палиса: Киев не планирует снижать призывной возраст

Киев не планирует снижать призывной возраст, поскольку ситуация с мобилизацией в стране стала значительно лучше. Такое заявление сделал замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса, передает издание «РБК-Украина».

Чиновник отметил, что в течение последних десяти месяцев на Украине наблюдается положительная динамика по числу мобилизованных.

«Снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет и изменение правил выезда для мужчин в возрасте 18-23 лет пока не планируются», — заявил он.

Ранее, в ночь с 12 на 13 апреля, завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.