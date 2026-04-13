Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 13 апреля 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

Замглавы ОП Украины Палиса: Киев не планирует снижать призывной возраст
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Киев не планирует снижать призывной возраст, поскольку ситуация с мобилизацией в стране стала значительно лучше. Такое заявление сделал замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса, передает издание «РБК-Украина».

Чиновник отметил, что в течение последних десяти месяцев на Украине наблюдается положительная динамика по числу мобилизованных.

«Снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет и изменение правил выезда для мужчин в возрасте 18-23 лет пока не планируются», — заявил он.

Ранее, в ночь с 12 на 13 апреля, завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok