15:53, 13 мая 2026Путешествия

Турист подрался со спутницей и разгромил номер отеля в Таиланде

Rawai: Туриста арестовали на Пхукете за дебош в отеле Patong Canal Villa Hotel
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Турист из Эстонии прилетел на отдых в Таиланд и угодил под арест за пьяный дебош в отеле. Об этом сообщило издание Rawai.com.

Инцидент произошел на Пхукете 8 мая. 41-летний Уусаед Майкл остановился со своей спутницей в отеле Patong Canal Villa Hotel в Патонге. Вскоре на пару начал жаловаться персонал: мужчина часто конфликтовал с сожительницей-эстонкой и мешал работе сотрудников.

В день происшествия Майкл напился, подрался с девушкой и разгромил комнату. Администрация гостиницы вызвала полицию. Офицеры арестовали мужчину в его номере, но не смогли допросить — он был сильно пьян и не мог связно говорить. Отдыхающего и сотрудников заведения доставили в участок для дачи показаний. Путешественника обяжут возместить ущерб за уничтоженные вещи.

Ранее три девушки с водкой и огнетушителем в руках разгромили ресепшен отеля и попали на видео. 19-летняя Лариса Сумовская, 21-летняя Жасмин Орчард и 19-летняя Кера Маккеон проживали в гостинице Trouville в Великобритании.

