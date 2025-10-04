Путешествия
12:31, 4 октября 2025Путешествия

Опубликовано видео с вулкана на Камчатке после падения альпинистов

Опубликовано видео с вулкана Вилючинский на Камчатке, где при восхождении сорвались альпинисты. Кадры выложил Telegram-канал «112».

В ролике показано, как медики идут к пострадавшим туристам. На кадрах слышно, что на местности дует сильный ветер.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю уточнили, что на помощь пострадавшим вылетел вертолет Центра медицины катастроф со спасателями и медиками на борту. «Также к месту происшествия выдвинулась наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России на технике высокой проходимости», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в походе участвовали семь альпинистов, которые застряли во время восхождения и не смогли спуститься самостоятельно. Уточнялось, что минимум трое из них сорвались и получили травмы.

Перед этим стала известна судьба альпинистов, застрявших на Эльбрусе из-за травмы одного из них. Мужчины сумели спастись и спуститься с горы в Кабардино-Балкарии.

