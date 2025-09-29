Раскрыта судьба застрявшего со сломанной ногой на Эльбрусе россиянина

Shot: Альпинисты, застрявшие на Эльбрусе из-за травмы товарища, выжили

Трое альпинистов, застрявших на Эльбрусе из-за травмы одного из них, выжили. Их судьбу россиянин раскрыл Shot.

По данным источника, россиянин со сломанной ногой и двое его товарищей оказались в ловушке на высоте 5,3 тысячи метров. Однако мужчины сумели спастись и спуститься с горы в Кабардино-Балкарии.

Выяснилось, что один путешественник сломал лодыжку во время спуска. При этом у других из-за сильного ветра лишь обветрили лица.

Ранее сообщалось, что альпинисты застряли на Эльбрусе. Спортсмены из Белгорода не зарегистрировали свой маршрут перед началом восхождения.