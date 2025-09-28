Альпинист застрял на Эльбрусе из-за травмы ноги

Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них повредил ногу

Альпинист травмировал ногу при спуске с Эльбруса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Группа альпинистов застряла на высоте 5,3 тысячи метров после того, как один из них повредил ногу. Трое спортсменов из Белгорода не зарегистрировали свой маршрут перед началом восхождения. После травмы им удалось вызвать помощь.

