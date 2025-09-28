Путешествия
16:47, 28 сентября 2025
Путешествия

Альпинист застрял на Эльбрусе из-за травмы ноги

Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них повредил ногу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Альпинист травмировал ногу при спуске с Эльбруса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Группа альпинистов застряла на высоте 5,3 тысячи метров после того, как один из них повредил ногу. Трое спортсменов из Белгорода не зарегистрировали свой маршрут перед началом восхождения. После травмы им удалось вызвать помощь.

Ранее сообщалось, что у палатки российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, 19 сентября заметили черный походный рюкзак. Уточняется, что на последних кадрах, снятых в горах с дрона 2 сентября, видно, что рядом с палаткой лежит рюкзак. Прежде его там не было. Примечательно, что сама палатка уже в снегу, а рюкзак — нет. В СМИ допустили, что Наталья вытащила свои вещи наружу, чтобы попытаться спуститься самостоятельно.

    Все новости