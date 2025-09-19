У палатки застрявшей в горах Киргизии Наговициной заметили черный рюкзак

«КП Пермь»: У палатки Наговициной на пике Победы заметили черный походный рюкзак

У палатки российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, заметили черный походный рюкзак. Об этом сообщает «КП Пермь».

Уточняется, что на последних кадрах, снятых в горах с дрона 2 сентября, видно, что рядом с палаткой лежит рюкзак. Прежде его там не было. Примечательно, что сама палатка уже в снегу, а рюкзак нет. В СМИ допустили, что Наталья вытащила свои вещи наружу, чтобы попытаться спуститься самостоятельно.

Однако опытные альпинисты сомневаются, что это возможно в условиях минусовой температуры и с тяжелой травмой. А вот председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что Наговициной надо было сразу спасать себя самой, а не ждать помощи.

«Если ты остановился в горах, это все. Не надо было ждать помощи — не можешь идти — ползи, даже через боль», — добавил он.

Ранее Федерация альпинизма России отказалась подтвердить кончину Наговициной на семитысячнике. 47-летнюю женщину, которая сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины, признали без вести пропавшей. 23 августа было объявлено о завершении операции по ее спасению.

