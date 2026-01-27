Реклама

Президент Сирии приедет в Москву для встречи с Путиным

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал Syria TV.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду [28 января] и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

15 октября 2025 года Москву с официальным визитом посетил сирийский лидер Ахмед Аш-Шараа. Он провел в Кремле переговоры с Путиным. В ходе переговоров Аш-Шараа заявил о намерении перезапустить отношения с Москвой, с которой Дамаск, по словам политика, объединяет историческая связь.

