В МИД Сирии сообщили о пересмотре прежних отношений с Россией

Сирия обсуждает с Россией пересмотр текущих соглашений. При этом новые пока не достигнуты, сообщил глава МИД Сирии Асаад Аш-Шибани в интервью сирийскому телеканалу Al Ekhbariya.

«На данный момент нет соглашений. Мы пока не достигли соглашений. Основной пункт любого диалога с российской стороной — пересмотр прежних соглашений», — отметил он.

Говоря о российских базах в Сирии, Аш-Шибани также подчеркнул, что это является предметом переговоров между Дамаском и Москвой.

15 октября сирийский лидер Ахмед Аш-Шараа прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого он провел в Кремле переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, в ходе переговоров лидер Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с РФ. По словам политика, Москву и Дамаск объединяет историческая связь.

Помимо этого, Аш-Шараа заявил, что сирийские власти уже прилагают усилия для достижения своих политических целей.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что отношения России и Сирии всегда носили дружественный характер.

