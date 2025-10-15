Путин оценил отношения с Сирией

Путин: Отношения России и Сирии всегда носили дружественный характер

Отношения России и Сирии всегда носили дружественный характер. С таким заявлением на встрече с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа, бывшим лидером исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (движение признано террористическим в России), выступил российский лидер Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«За многие десятилетия сложились особые отношения. Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году», — сказал глава российского государства.

Аш-Шараа, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием. «У нас действительно длительные исторические связи, которые связывают Россию и Сирию», — согласился он.

По словам сирийского лидера, Дамаск прилагает усилия для реализации своих целей, и «у России будет серьезная роль в этом процессе».

Ранее стало известно, что Аш-Шараа поедет на российско-арабский саммит в Москву 15 октября.