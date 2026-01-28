В Кремле отказались комментировать информацию об экстрадиции Асада

Песков отказался комментировать информацию о переговорах об экстрадиции Асада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой по поводу экстрадиции бывшего сирийского лидера Башара Асада из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тему Асада мы никак не комментируем», — сказал он.

Ранее стало известно, что семья Асада ведет роскошный образ жизни в Москве после смены власти в республике. При этом, по словам бывшего сирийского чиновника, российские спецслужбы «продолжают охранять их и следить за передвижениями».

8 декабря 2024 года сирийские боевики захватили власть в Дамаске. Отмечается, что они занимались планированием операции год, а подготовкой в целом — несколько лет.