Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 28 января 2026Мир

В Кремле отказались комментировать информацию об экстрадиции Асада

Песков отказался комментировать информацию о переговорах об экстрадиции Асада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой по поводу экстрадиции бывшего сирийского лидера Башара Асада из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тему Асада мы никак не комментируем», — сказал он.

Ранее стало известно, что семья Асада ведет роскошный образ жизни в Москве после смены власти в республике. При этом, по словам бывшего сирийского чиновника, российские спецслужбы «продолжают охранять их и следить за передвижениями».

8 декабря 2024 года сирийские боевики захватили власть в Дамаске. Отмечается, что они занимались планированием операции год, а подготовкой в целом — несколько лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти прояснили судьбу двух тысяч пропавших бойцов СВО. Некоторые отказывались выполнять боевые задачи

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    ВС России поразили наводившую беспилотники на Крым систему ВСУ

    Выдачи ипотеки в России побили рекорд

    В России рекордно взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Акции российских золотодобытчиков стремительно подорожали

    Российская пенсионерка сдала полиции истязавшую внучку дочь

    Совершивший массовую расправу в российском городе сделал неожиданное признание

    Сотрудникам МВД и Росгвардии захотели резко поднять зарплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok