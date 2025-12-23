Стало известно о роскошной жизни Асада в Москве

NYT: Посетитель ресторана в Москва-Сити рассказал о встрече с Асадом

Семья бывшего президента Сирии Башара Асада ведет роскошный образ жизни в Москве после смены власти в республике. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Сирийский эмигрант в Москве решил поужинать в самом высоком небоскребе города. Ресторан Sixty с видом с 62-го этажа регулярно принимает у себя представителей российской политической элиты и зарубежных знаменитостей (...) Он был удивлен, когда узнал, кто был одним из высокопоставленных гостей, обедавших вместе с ним: Башар Асад», — передает издание.