Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

The Guardian: Асад живет на Рублевке рядом с Януковичем и учит русский язык

Бывший президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад живет в элитном поселке на Рублевке, предположительно, по соседству с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Как рассказал источник The Guardian, Асад хочет вернуться к медицине.

«Он изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в области офтальмологии», — рассказал друг семьи бывшего сирийского лидера, который поддерживает с ним связь.

Также он сказал, что Асад не нуждается в деньгах, а занимается медициной, потому что офтальмология — его «давняя страсть». При этом он ведет очень спокойную жизнь и почти не контактирует с внешним миром.

«Семья Асада отрезана от элитных сирийских и российских кругов, в которых она когда-то вращалась. Он общается только с парой человек, которые были в его дворце», — поделился друг семьи.

Супруга бывшего президента Сирии в это время занимается фитнесом, уделяет время шопингу и посещает салоны красоты. Дети, по словам источника, «все еще в шоке» и привыкают к жизни без статуса первой семьи.

Ранее другой источник рассказал об увлечении Асада онлайн-играми

В октябре немецкая газета Zeit писала, что бывший президент Сирии после получения убежища в России увлекся онлайн-играми.

По словам собеседника газеты, семья Асада якобы владеет примерно двумя десятками квартир в «Москва-Сити». Также источник сообщил о загородном доме в Подмосковье, за которым смотрит частное охранное предприятие.

Асад вместе с семьей получил убежище в России

Наступление антиправительственных сил в Сирии началось в конце ноября прошлого года. 8 декабря вооруженные формирования захватили город Хомс и вошли в Дамаск.

После этого действующий на тот момент президент Сирии Башар Асад сложил свои полномочия и улетел в Москву. В МИД России заявили, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял рeшение остaвить прeзидентский пост и пoкинул стрaну, дав укaзание осущeствить перeдачу власти мирным путeм МИД России

При этом Асад пытался улететь в разные страны, однако получал отказы в приеме. Осенью 2025 года суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего президента республики.