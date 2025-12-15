Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 15 декабря 2025Мир

Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

The Guardian: Асад живет на Рублевке рядом с Януковичем и учит русский язык
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Бывший президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад живет в элитном поселке на Рублевке, предположительно, по соседству с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Как рассказал источник The Guardian, Асад хочет вернуться к медицине.

«Он изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в области офтальмологии», — рассказал друг семьи бывшего сирийского лидера, который поддерживает с ним связь.

Также он сказал, что Асад не нуждается в деньгах, а занимается медициной, потому что офтальмология — его «давняя страсть». При этом он ведет очень спокойную жизнь и почти не контактирует с внешним миром.

WR/AA

WR/AA. Фото: WR / AA / Reuters

«Семья Асада отрезана от элитных сирийских и российских кругов, в которых она когда-то вращалась. Он общается только с парой человек, которые были в его дворце», — поделился друг семьи.

Супруга бывшего президента Сирии в это время занимается фитнесом, уделяет время шопингу и посещает салоны красоты. Дети, по словам источника, «все еще в шоке» и привыкают к жизни без статуса первой семьи.

Ранее другой источник рассказал об увлечении Асада онлайн-играми

В октябре немецкая газета Zeit писала, что бывший президент Сирии после получения убежища в России увлекся онлайн-играми.

По словам собеседника газеты, семья Асада якобы владеет примерно двумя десятками квартир в «Москва-Сити». Также источник сообщил о загородном доме в Подмосковье, за которым смотрит частное охранное предприятие.

Материалы по теме:
Режим Башара Асада пал. Боевики захватили Дамаск без сопротивления, премьер-министр Сирии признал новое правительство
Режим Башара Асада пал.Боевики захватили Дамаск без сопротивления, премьер-министр Сирии признал новое правительство
8 декабря 2024
Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?
Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?
8 декабря 2024
Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия, подтвердил МИД России. Что там сказали о российских базах?
Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия, подтвердил МИД России. Что там сказали о российских базах?
8 декабря 2024

Асад вместе с семьей получил убежище в России

Наступление антиправительственных сил в Сирии началось в конце ноября прошлого года. 8 декабря вооруженные формирования захватили город Хомс и вошли в Дамаск.

После этого действующий на тот момент президент Сирии Башар Асад сложил свои полномочия и улетел в Москву. В МИД России заявили, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял рeшение остaвить прeзидентский пост и пoкинул стрaну, дав укaзание осущeствить перeдачу власти мирным путeм

МИД России

При этом Асад пытался улететь в разные страны, однако получал отказы в приеме. Осенью 2025 года суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего президента республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В МИД Литвы захотели решить пограничные споры

    Потерявшиеся на Ослянке туристы могли сбиться с маршрута

    Стали известны подробности о ранах российской учительницы после нападения школьника

    В желании Украины урегулировать конфликт усомнились

    В Кремле заявили об открытости Путина к миру на Украине

    В Кремле назвали искренней работу команды Трампа над украинским урегулированием

    Прокуратура занялась депутатом из-за зиги в гардеробе

    Спасатели поймали сигнал телефонов пропавших без вести на горе в России туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok