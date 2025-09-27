В Сирии выдали ордер на арест Асада

Суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщает агентство SANA.
«Был выдан ордер на заочный арест Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году», — говорится в сообщении.
Ранее стала известна дата проведения выборов в Народное собрание (парламент) Сирии. Подобное мероприятие назначили на 5 октября.
В сентябре президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа впервые за 58 лет посетил США.
Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну после того, как вооруженные формирования оппозиции вошли в Дамаск 8 декабря 2024 года.