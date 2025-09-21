Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 21 сентября 2025Мир

В Сирии назначена дата первых после окончания правления Асада выборов в парламент

В Сирии 5 октября пройдут выборы в парламент
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

На 5 октября назначена дата проведения выборов в Народное собрание (парламент) Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Высшую комиссию по выборам.

В сообщении ведомства отмечается, что выборы пройдут во всех провинциях Сирии в воскресенье, 13-го числа месяца рабиа ас-Сани 1447 года по мусульманскому календарю, что соответствует дате 5 октября 2025 года.

Отмечается, что эти выборы станут первыми с момента окончания правления бывшего президента республики Башара Асада.

Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну после того, как вооруженные формирования оппозиции вошли в Дамаск 8 декабря 2024 года.

В сентябре президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа впервые за 58 лет посетил США. 24 сентября он намерен выступить с речью в ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Трампа раскрыл планы США насчет Украины

    Нетаньяху назвал создание Палестины угрозой существованию Израиля

    Россиян призвали готовиться к первому снегу

    Сафонов отреагировал на перенос матча между ПСЖ и «Марселем»

    В РПЦ опровергли слова Ткачева и назвали источник бед

    Москвичам пообещали июльскую жару в понедельник

    В Сирии назначена дата первых после окончания правления Асада выборов в парламент

    Стала известна особенность вербовки колумбийцев в ВСУ

    Раскрыта личность погибшего в зоне СВО гражданина Польши

    Украинские власти решили защитить Херсон антидроновыми сетями от вебкам-модели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости