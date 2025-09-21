В Сирии назначена дата первых после окончания правления Асада выборов в парламент

На 5 октября назначена дата проведения выборов в Народное собрание (парламент) Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Высшую комиссию по выборам.

В сообщении ведомства отмечается, что выборы пройдут во всех провинциях Сирии в воскресенье, 13-го числа месяца рабиа ас-Сани 1447 года по мусульманскому календарю, что соответствует дате 5 октября 2025 года.

Отмечается, что эти выборы станут первыми с момента окончания правления бывшего президента республики Башара Асада.

Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну после того, как вооруженные формирования оппозиции вошли в Дамаск 8 декабря 2024 года.

В сентябре президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа впервые за 58 лет посетил США. 24 сентября он намерен выступить с речью в ООН.