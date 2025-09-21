Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 21 сентября 2025Мир

Лидер Сирии посетил США впервые за полвека

Сирийский лидер посетил США с первым за 58 лет визитом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Syrian Arab News Agency / Globallookpress.com

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетил США с первым за 58 лет подобным визитом. Он прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает телеканал Syria TV.

По данным канала, последний официальный визит сирийского лидера в США состоялся в 1967 году. Аш-Шаара сопровождают четыре министра. Ожидается, что в этот раз главам государств удастся обсудить восстановление дипломатических отношений между Сирией и Соединенными Штатами — в том числе официальное открытие сирийского посольства в американской столице.

В среду, 24 сентября, Ахмед аш-Шаар произнесет речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Источники не исключают, что на полях сессии сирийский лидер может встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

В июле 2025 года Трамп подписал указ об отмене санкций в отношении Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что действия американского лидера направлены на «продвижение и поддержку пути страны к стабильности и миру».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    Россиянам раскрыли способ правильно жевать

    Российские войска ударили по местам запуска беспилотников ВСУ

    Оставившая дочь и исчезнувшая в Таиланде россиянка нашлась

    Осужденная за посты о пандемии COVID-19 журналистка вновь получила срок

    Трамп пообещал укреплять связи с Арменией

    Лидер Сирии посетил США впервые за полвека

    Власти Афганистана обратились к США

    Тарасова оценила выступление россиянина Гуменника в отборе на Олимпиаду-2026

    В Совфеде увидели «притормаживание» переговоров по Украине со стороны США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости