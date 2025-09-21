Лидер Сирии посетил США впервые за полвека

Сирийский лидер посетил США с первым за 58 лет визитом

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетил США с первым за 58 лет подобным визитом. Он прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает телеканал Syria TV.

По данным канала, последний официальный визит сирийского лидера в США состоялся в 1967 году. Аш-Шаара сопровождают четыре министра. Ожидается, что в этот раз главам государств удастся обсудить восстановление дипломатических отношений между Сирией и Соединенными Штатами — в том числе официальное открытие сирийского посольства в американской столице.

В среду, 24 сентября, Ахмед аш-Шаар произнесет речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Источники не исключают, что на полях сессии сирийский лидер может встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

В июле 2025 года Трамп подписал указ об отмене санкций в отношении Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что действия американского лидера направлены на «продвижение и поддержку пути страны к стабильности и миру».