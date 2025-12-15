Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 15 декабря 2025Мир

Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

The Guardian: Асад живет на Рублевке и возвращается к офтальмологии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vladimir Gerdo / Pool / Reuters

Бывший президент Сирии Башар Асад живет в элитном поселке на Рублевке, где, предположительно, также живет бывший украинский лидер Виктор Янукович. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным неназванного друга Асада, экс-президент возвращается к медицине, углубляя свои знания в области офтальмологии. Собеседник издания отметил, что Асаду «деньги явно не нужны», а офтальмология является его «давней страстью». По его словам, бывший сирийский лидер также учит русский язык.

Два источника сообщили изданию, что Асад, «скорее всего, проживает в престижном районе Рублевка». Там же, предположительно, живет Янукович. По данным неназванного друга семьи экс-президента Сирии, Асад ведет «тихую жизнь». Согласно материалу, его жена в это время занимается фитнесом, уделяет время шоппингу и посещает салоны красоты.

Ранее немецкая газета Zeit сообщила со ссылкой на источники, что Асад якобы живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Москву

    Дочь популярной телеведущей обнажила грудь перед камерой

    В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве

    В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

    Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

    Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

    Мужчина скрыл жену и детей от любовницы и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok