Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

The Guardian: Асад живет на Рублевке и возвращается к офтальмологии

Бывший президент Сирии Башар Асад живет в элитном поселке на Рублевке, где, предположительно, также живет бывший украинский лидер Виктор Янукович. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным неназванного друга Асада, экс-президент возвращается к медицине, углубляя свои знания в области офтальмологии. Собеседник издания отметил, что Асаду «деньги явно не нужны», а офтальмология является его «давней страстью». По его словам, бывший сирийский лидер также учит русский язык.

Два источника сообщили изданию, что Асад, «скорее всего, проживает в престижном районе Рублевка». Там же, предположительно, живет Янукович. По данным неназванного друга семьи экс-президента Сирии, Асад ведет «тихую жизнь». Согласно материалу, его жена в это время занимается фитнесом, уделяет время шоппингу и посещает салоны красоты.

Ранее немецкая газета Zeit сообщила со ссылкой на источники, что Асад якобы живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры.