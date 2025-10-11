Стало известно об увлечении Асада онлайн-играми после переезда в Москву

Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры

Бывший президент Сирии Башар Асад после получения убежища в России увлекся онлайн-играми. Об этом сообщает немецкая газета Zeit со ссылкой на источник из ближайшего окружения семьи политика.

Собеседник издания заявил, что получил данные о жизни Асада от «достоверных источников». Однако Zeit отмечает, что проверить информацию невозможно.

По словам собеседника, Асад якобы живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры. Вместе с тем у политика якобы есть жилье в Подмосковье, куда он также часто ездит.

Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну после того, как вооруженные формирования оппозиции вошли в Дамаск 8 декабря 2024 года. В конце сентября 2025 года суд в Сирии выдал ордер на его арест.