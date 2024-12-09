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06:11, 9 декабря 2024Мир

Асаду дали убежище в России

Экс-президент Сирии Башар Асад прилетел в Россию
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Kremlin.ru / Globallookpress.com

Сложивший свои полномочия президент Сирии Башар Асад прилетел в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

Собеседник агентства уточнил, что Асаду предоставили убежище. Вместе с семьей он находится в Москве.

Ранее в МИД подтвердили, что Асад ушел с поста главы государства президентские полномочия и покинул Сирию. В ведомстве заявили, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

Президент США Джо Байден заявлял, что в Вашингтоне не знают точное местоположение ушедшего лидера, но есть информация о его прибытии в Москву.

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