Асаду дали убежище в России

Экс-президент Сирии Башар Асад прилетел в Россию

Сложивший свои полномочия президент Сирии Башар Асад прилетел в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

Собеседник агентства уточнил, что Асаду предоставили убежище. Вместе с семьей он находится в Москве.

Ранее в МИД подтвердили, что Асад ушел с поста главы государства президентские полномочия и покинул Сирию. В ведомстве заявили, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

Президент США Джо Байден заявлял, что в Вашингтоне не знают точное местоположение ушедшего лидера, но есть информация о его прибытии в Москву.