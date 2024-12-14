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04:56, 14 декабря 2024Мир

Оппозиция Сирии раскрыла сроки подготовки к свержению Асада

Сирийская оппозиция рассказала, что готовилась к свержению Асада несколько лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Сирийские боевики, которые 8 декабря захватили власть в Дамаске, занимались планированием операции год, а подготовкой в целом — несколько лет. Об пишет The Guardian.

Глава военного крыла «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена) Абу Хассан аль-Хамви отметил, что в августе 2019 года «все революционные группировки осознали критическую опасность».

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

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