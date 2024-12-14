Оппозиция Сирии раскрыла сроки подготовки к свержению Асада

Сирийская оппозиция рассказала, что готовилась к свержению Асада несколько лет

Сирийские боевики, которые 8 декабря захватили власть в Дамаске, занимались планированием операции год, а подготовкой в целом — несколько лет. Об пишет The Guardian.

Глава военного крыла «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена) Абу Хассан аль-Хамви отметил, что в августе 2019 года «все революционные группировки осознали критическую опасность».

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.