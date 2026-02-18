Реклама

Лавров раскрыл отношение властей Сирии к России

Лавров: Новые власти Сирии относятся к России с искренним уважением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Власти переходного периода Сирии, пришедшие к руководству страной после падения правительства бывшего президента республики Башара Асада, относятся к России с искренним уважением. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Аль-Арабия», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Взаимное уважение, взаимная выгода — это принципы, лежащие в основе наших отношений с Сирийской Арабской Республикой с самого начала, с ее образования. Мы дорожим этими отношениями», — подчеркнул глава российского МИД.

Лавров оценил двусторонние отношения России и Сирии и подчеркнул, что Дамаск искренне заинтересован в нормализации отношений после падения правительства Асада. По его мнению, сирийские власти видят в России ключевого игрока на Ближнем Востоке, который может стабилизировать действия других государств и негосударственных формирований. Министр отметил визит президента республики переходного периода Ахмеда аш-Шараа в Москву 28 января и рассказал о подготовленной «дорожной карте» совместных проектов в рамках двусторонних отношений.

«Сирия — удобный перевалочный пункт. Мы свою гуманитарную помощь, которая идет в том числе в Африку, готовы направлять через эти объекты», — добавил дипломат.

Ранее Ахмед аш-Шараа поблагодарил президента России Владимира Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в Сирии. Политик подчеркнул, что Россия играет важную роль в данном процессе.

