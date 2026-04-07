Отдыхавшая на пляже в США женщина спасла от утопления преступника

NYP: Женщина спасла тонущего преступника на пляже Риомар в США

Женщина спасла от утопления на побережье в США мужчину, который оказался преступником. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, это произошло 24 марта, однако подробности из заявления полиции появились недавно. Отдыхавшая на пляже Риомар во Флориде женщина по имени Белинда услышала крики о помощи и бросилась в океан. Она велела тонущему мужчине перевернуться на спину и помогла ему выбраться на берег.

Позже выяснилось, что спасенным оказался 64-летний Джесси Скотт Эллис, который расправился со своей супругой Стейси Эллис Мейсон и ее возлюбленным Дэнни Оули. Узнав, что мужчину обвиняют в преступлениях, Белинда сказала, что все равно помогла бы ему. «Я ни за что не могла оставить его в воде», — добавила она, отметив, что если бы знала правду заранее, то сперва позвонила бы в полицию.

Уточняется, что обвиняемый скрылся с места происшествия и до сих пор числится в розыске.

