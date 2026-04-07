20:06, 7 апреля 2026

Отдыхавшая на пляже в США женщина спасла от утопления преступника

NYP: Женщина спасла тонущего преступника на пляже Риомар в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Женщина спасла от утопления на побережье в США мужчину, который оказался преступником. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, это произошло 24 марта, однако подробности из заявления полиции появились недавно. Отдыхавшая на пляже Риомар во Флориде женщина по имени Белинда услышала крики о помощи и бросилась в океан. Она велела тонущему мужчине перевернуться на спину и помогла ему выбраться на берег.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018

Позже выяснилось, что спасенным оказался 64-летний Джесси Скотт Эллис, который расправился со своей супругой Стейси Эллис Мейсон и ее возлюбленным Дэнни Оули. Узнав, что мужчину обвиняют в преступлениях, Белинда сказала, что все равно помогла бы ему. «Я ни за что не могла оставить его в воде», — добавила она, отметив, что если бы знала правду заранее, то сперва позвонила бы в полицию.

Уточняется, что обвиняемый скрылся с места происшествия и до сих пор числится в розыске.

Ранее туристка вернулась из отпуска и получила ножом в живот от бывшего мужа. Пострадавшая смогла выйти из дома, но сразу же рухнула на землю. Когда полиция приехала на вызов, преступник курил и смотрел на раненую женщину.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Рыбак нашел на пляже снаряд времен Первой мировой войны

    Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Бывший замглавы Минтранса России покупал серьги Van Cleef и браслет Tiffany

    61-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для журнала

    Россиянин описал трущобы на Филиппинах фразой «жизнь на дне»

    Названа важная ошибка США в конфликте против Ирана

    Переживший инсульт Белоголовцев рассказал о своем состоянии

    В Госдуме раскрыли будущее МКС

    Доктор Мясников рассказал о штрафах для подчиненных за одно действие

    Все новости
