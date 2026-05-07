Новости спорта
11:14, 7 мая 2026Спорт

Оценены шансы ПСЖ в финале Лиги чемпионов против «Арсенала»

Шансы ПСЖ выиграть Лигу чемпионов оценили коэффициентом 2,10
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Catherine Steenkeste / Getty Images

Букмекеры оценили шансы французского ПСЖ одержать победу в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Sport24.

Эксперты оценивают шансы парижан выше, чем лондонцев. Коэффициент на победу ПСЖ — 2,10 (вероятность 44 процента), тогда как успех «Арсенала» оценивается в 3,20 (29 процентов), а ничья в основное время — в 3,55 (27 процентов).

Ожидается результативный матч: ставка «обе забьют — да» с коэффициентом 1,60, тотал больше 2,5 гола — 1,73. Менее вероятны безголевая игра в основное время (2,25) или тотал меньше (2,07).

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште. В полуфинале «Арсенал» одолел испанский «Атлетико», а ПСЖ — мюнхенскую «Баварию».

