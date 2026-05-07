Определились финалисты Лиги чемпионов

ПСЖ по сумме двух встреч победил «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

Парижский ПСЖ сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на третьей минуте забил полузащитник гостей Усман Дембеле. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял защитник Альфонсо Дэвис.

Первый матч завершился со счетом 5:4 победой ПСЖ. Таким образом, по сумме двух встреч французская команда вышла в финал Лиги чемпионов.

В финале парижане встретятся с лондонским «Арсеналом». Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште.