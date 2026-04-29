00:07, 29 апреля 2026Спорт

ПСЖ победил «Баварию» в первом полуфинале Лиги чемпионов

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Парижский ПСЖ одержал победу над мюнхенской «Баварией» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. Первый мяч на 17-й минуте забил нападающий немцев Харри Кейн, реализовавший пенальти. На 24-й минуте счет сравнял полузащитник Хвича Кварацхелия. На 33-й минуте вывел ПСЖ вперед хавбек Жоау Невеш. На 41-й минуте вновь сравнял счет полузащитник Майкл Олисе. На пятой добавленной к первому тайму минуте за французов забил хавбек Усман Дембеле.

Во втором тайме на 56-й минуте Кварацхелия оформил дубль, а через две минуты — Дембеле. На 65-й минуте за «Баварию» отличился защитник Дайо Упамекано. Через три минуты окончательный счет во встрече установил хавбек Луис Диас.

Ответная встреча пройдет 6 мая в Мюнхене. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов. Аналитики считают, что победу в турнире одержит «Бавария». Коэффициент на этот исход равен 2,85.

