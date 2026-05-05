23:55, 5 мая 2026Спорт

«Арсенал» обыграл «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов

Владислав Уткин
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

«Арсенал» обыграл «Атлетико» со счетом 1:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче на 45-й минуте забил защитник хозяев поля Букайо Сака. По итогам двух матчей лондонский клуб выиграл с общим счетом 2:1.

В финале подопечные Микеля Артеты встретятся с победителем пары ПСЖ — «Бавария». Второй матч в этом противостоянии пройдет 6 мая в Мюнхене, начало в 22:00 по московскому времени. В первой встрече победу со счетом 5:4 одержали парижане.

Ранее букмекеры назвали фаворита бомбардирской гонки Лиги чемпионов. Им по-прежнему является французский форвард «Реала» Киллиан Мбаппе, несмотря на то что его команда уже выбыла из турнира. Нападающий с 15 голами возглавляет список бомбардиров, а его победа в гонке котируется букмекерами с коэффициентом 1,65.

