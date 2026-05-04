Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:51, 4 мая 2026Спорт

Назван главный фаворит бомбардирской гонки Лиги чемпионов

Килиана Мбаппе назвали главным фаворитом бомбардирской гонки Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fran Santiago / Getty Images

Букмекеры назвали главного фаворита бомбардирской гонки Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает Sport24.

Главным фаворитом на звание лучшего бомбардира турнира эксперты по‑прежнему считают Килиана Мбаппе из мадридского «Реала», несмотря на то, что его команда уже выбыла из турнира. Француз с 15 голами возглавляет список бомбардиров, а его победа в гонке котируется букмекерами с коэффициентом 1,65.

Единственным реальным конкурентом Мбаппе остается нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн, который забил 13 голов и до конца сезона имеет шанс сократить отставание. Англичанину предстоит еще один полуфинал, а его шансы на первую строчку оцениваются коэффициентом 2,10.

На третьей строчке Хвича Кварацхелия (ПСЖ) и Хулиан Альварес («Атлетико») с коэффициентом 41,00 при девяти и восьми голах соответственно.

В первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл с «Атлетико» со счетом 1:1, а ПСЖ победил «Баварию» — 5:4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». Глава Дагестана сделал заявление после увольнения. У него есть одна просьба

    Европу признали неспособной обеспечить свою оборону

    Платье гостьи на свадьбу разозлило россиян

    Назван главный фаворит бомбардирской гонки Лиги чемпионов

    Застрявший кит Тимми уплыл в море

    Новую «Герань» назвали оружием срочного реагирования

    Уехавшая в Европу бывшая ведущая «Вестей» потеряла интерес к российскому ТВ

    Названа цена самого дорогого пентхауса в Москве

    Гурманы-рецидивисты порезали голову охраннику российского магазина

    В Прибалтике обратились к Украине из-за падений дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok