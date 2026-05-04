Назван главный фаворит бомбардирской гонки Лиги чемпионов

Килиана Мбаппе назвали главным фаворитом бомбардирской гонки Лиги чемпионов

Букмекеры назвали главного фаворита бомбардирской гонки Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает Sport24.

Главным фаворитом на звание лучшего бомбардира турнира эксперты по‑прежнему считают Килиана Мбаппе из мадридского «Реала», несмотря на то, что его команда уже выбыла из турнира. Француз с 15 голами возглавляет список бомбардиров, а его победа в гонке котируется букмекерами с коэффициентом 1,65.

Единственным реальным конкурентом Мбаппе остается нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн, который забил 13 голов и до конца сезона имеет шанс сократить отставание. Англичанину предстоит еще один полуфинал, а его шансы на первую строчку оцениваются коэффициентом 2,10.

На третьей строчке Хвича Кварацхелия (ПСЖ) и Хулиан Альварес («Атлетико») с коэффициентом 41,00 при девяти и восьми голах соответственно.

В первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл с «Атлетико» со счетом 1:1, а ПСЖ победил «Баварию» — 5:4.