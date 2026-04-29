«Арсенал» и «Атлетико» благодаря двум пенальти сыграли вничью в первом матче 1/2 финала ЛЧ

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в среду, 29 апреля, и завершился со счетом 1:1. Команды обменялись голами с пенальти. На точный удар форварда «Арсенала» Виктора Дьекереша с 11-метровой отметки хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении Хулиана Альвареса.

Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне. В финал выйдет лучшая команда по итогам двух встреч.

В другом полуфинале парижский ПСЖ играет с «Баварией». В первом матче парижане одержали победу со счетом 5:4.