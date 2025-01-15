Российского военного отозвали с СВО домой после аргумента жены

В Бурятии четвертого мобилизованного в семье отозвали с передовой

Жителя Бурятии отозвали со специальной военной операции (СВО) на Украине домой после аргумента жены — он четвертый военный в семье. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте».

К омбудсмену обратилась супруга военнослужащего с просьбой не направлять его на СВО. Со слов россиянки, один брат бойца не вернулся с фронта, второй — находится на передовой, а третий проходит срочную военную службу.

«У матери сыновей из-за потери старшего и постоянных переживаний за остальных сыновей ухудшилось состояние здоровья. Она нуждается в постороннем уходе», — заявила она.

После того, как омбудсмен обратилась командующему Восточного военного округа, было принято решение о возвращении военнослужащего из зоны проведения СВО в пункт постоянной дислокации.

Ранее другой жительнице Бурятии пообещали вернуть с СВО одного из сыновей-близнецов. Отмечалось, что по закону, если два родных брата участвуют в СВО, то один из них подлежит возвращению в пункт постоянной дислокации воинской части и ненаправлению в зону боевых действий.